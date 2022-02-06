Сборная Испании одержала победу над украинской командой в матче за третье место на чемпионате Европы по мини-футболу.

Встреча в Амстердаме (Нидерланды) на стадионе «Зигго Дом» завершилась со счетом 4:1.

На 11-й минуте счет открыл испанец Мигель Мельядо. Спустя шесть минут результат на табло сравнял Игорь Чернявский. Также голами отличились Франсиско Солано, Бойис и Адольфо Фернандес. В активе украинской команды – две желтые карточки, победители провели поединок без нарушений.

Напомним, в финальном матче европейского первенства сыграют Россия и Португалия. Встреча пройдет сегодня, 6 февраля. Время начала – 19:30 по московскому времени.