Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе анонсировала состав сборной России на женские и мужские спринтерские гонки на Олимпийских Играх в Пекине.
В забегах свободным стилем выступят четыре мужчины и столько же женщин, сообщает РИА Новости.
На старте появятся Александр Большунов, Сергей Устюгов, Артем Мальцев и Александр Терентьев. В соревнованиях среди женщин побегут Наталья Непряева, Юлия Ступак, Вероника Степанова и Христина Мацокина.
Обе спринтерские гонки пройдут во вторник, 8 февраля.
Лыжная сборная России, выступающая под аббревиатурой ОКР, завоевала на олимпийском турнире уже три медали. Среди героев Игр – победитель Александр Большунов, призеры – Наталья Непряева и Денис Спицов.
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