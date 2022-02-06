Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе анонсировала состав сборной России на женские и мужские спринтерские гонки на Олимпийских Играх в Пекине.

В забегах свободным стилем выступят четыре мужчины и столько же женщин, сообщает РИА Новости.

На старте появятся Александр Большунов, Сергей Устюгов, Артем Мальцев и Александр Терентьев. В соревнованиях среди женщин побегут Наталья Непряева, Юлия Ступак, Вероника Степанова и Христина Мацокина.

Обе спринтерские гонки пройдут во вторник, 8 февраля.

Лыжная сборная России, выступающая под аббревиатурой ОКР, завоевала на олимпийском турнире уже три медали. Среди героев Игр – победитель Александр Большунов, призеры – Наталья Непряева и Денис Спицов.