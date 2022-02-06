Призер Олимпиады Илья Авербух высказался о выступлении российских фигуристов в командном турнире на Играх-2022 в Пекине. Он отметил, что сборная близка к победе в этой дисциплине.

Пока национальная команда лидирует с 38 очками. Вторую промежуточную позицию занимают американцы.

«Фантастическое выступление Камилы, браво Валиева! Мы сделали гигантский шаг, чтобы выиграть командный турнир, осталось дело техники, довести дело до победы. Пять лучших команд вышли в произвольную программу», – приводит слова Авербуха Metaratings.ru.

Командный турнир продолжится завтра, 7 февраля. Первые прокаты дня стартуют в 4:15 по московскому времени. Уже состоялись четыре вида программы из восьми. В сборной России не будет замен на произвольную программу.