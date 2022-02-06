Российский нападающий «Базеля» Федор Чалов провел 89 минут на поле в дебютном матче в чемпионате Швейцарии. Форвард с первых минут появился в составе во встрече против «Сьона» в 20-м туре национальной Суперлиги.

Игра завершилась со счетом 3:3. Чалов получил предупреждение от арбитра на 44-й минуте, а также смог ударить по штанге на 74-й минуте.

Нападающий перешел в швейцарский чемпионат под завершение европейского трансферного окна. Ранее он выступал за основу московского ЦСКА с 2016 года. В структуре клуба он появился на десять лет раньше.

«Базель» пока сохраняет вторую промежуточную позицию в таблице национальной Суперлиги с с 37 очками. «Сьон» занимает шестое место с 25 баллами.