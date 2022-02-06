Мужская сборная России начала финальный матч против португальской команды на чемпионата Европы-2022 по мини-футболу. Коллективы разыграют золото турнира на арене в столице Нидерландов.

Игра стартует на стадионе «Зигго Дом» в Амстердаме. Прямая трансляция матча доступна по ссылке здесь.

Ранее сборная России обыграла Украину в 1/2 соревнований с результатом 3:2, Грузию в матче 1/4 финала со счётом 3:1.

На групповом этапе отечественный коллектив не растерял баллы, разгромив Словакию (7:1), обыграв Хорватию (0:4) и Польшу (5:1).

Россия и Португалия в последний раз проводили очную встречу в 2018 году на том же европейском первенстве, но на стадии полуфинала. Тогда игра завершилась в пользу португальцев со счетом 3:2.