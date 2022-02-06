Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина отреагировала на ситуацию с вылетом российского танцевального дуэта Александры Степановой и Ивана Букина на Олимпиаду в Пекин (Китай).

Ранее сообщалось, что они еще не отправились на соревнования.

«Степанова и Букин вылетят в Пекин, как только решат этот вопрос с тренером. Всё согласно плану подготовки», — приводит слова Ермолиной Чемпионат.

Степанова и Букин пропустили командный турнир. В нем российская команда будет выступать без замен после произвольной программы.

Победители чемпионата России-2022 и призеры европейского старта должны принять участие в турнире танцевальных пар. Последний официальный рейс в Китай вылетит 7 февраля из Красноярска, следующий им уже не подойдет по расписанию.