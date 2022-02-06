Российская фигуристка Камила Валиева смущенно высказалась о своих выступлениях на Олимпийских Играх-2022. Автором вопроса были американские журналисты.

После пяти из восьми выступлений в командном турнире россияне лидируют с преимуществом в три балла.

«Вы непобедимы?», — спросил представитель СМИ из США.

«Э… Да нет… Я не буду отвечать», — сказала Валиева.

Диалог из микс-зоны приводит «Спорт-Экспресс».

Продолжение командного турнира состоится завтра, 7 февраля. С 4:15 по московскому времени выступления начнут спортивные пары. Затем на льду появятся танцевальные дуэты, судьба медалей решится после выступления одиночниц.

Второе промежуточное место в рейтинге занимает команда США, третье – сборная Японии.