«Байер» одержал победу над дортмундской «Боруссией» в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги. В составе триумфаторов отсутствовали россиянин Андрей Лунев и иранский экс-игрок «Зенита» Сердар Азмун.

Встреча на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

Голами среди игроков «Байера» отличились Флориан Вирц, Роберт Андрих, Жонатан Та и Мусса Диаби. Пятый мяч был засчитан после автогола Жереми Фримпонга.

В составе проигравших отличился Штеффен Тиггес. При этом Мануэль Аканджи также отправил мяч в свои ворота.

Новый форвард «Байера» Сердар Азмун, перешедший в немецкий клуб из «Зенита», не попал в заявку на матч. По словам тренера, он еще не набрал нужную форму. Голкипер Андрей Лунёв продолжает восстановление после травмы.