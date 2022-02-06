Сборная Россия по мини-футболу ведет в счете в первой 15-минутке финального матча чемпионата Европы с Португалией. Представители отечественного коллектива дважды поразили ворота соперников.

Счет в игре был открыт на 10-й минуте после удачного удара Антона Соколова. Спустя три минуты второй гол в актив команды записал Андрей Афанасьев. Он смог пробить в дальний угол.

Ранее были разыграны бронзовые медали европейского турнира. Сборная Украины уступила испанцам в матче за третье место.