Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко назвал меры, которые могут действительно облегчить борьбу с коронавирусом. Он добавил, что в столице были приняты все действия для подготовки к новой волне пандемии.

Специалист отметил возможности лечения в домашних условиях во многих случаях, сообщает сайт Mockva.ru.

«Система медпомощи таким пациентам отлажена, и, я думаю, вводить какие-то дополнительные ограничения нецелесообразно. Понадобится лишь немного самодисциплины, вакцинация и внимательное отношение к здоровью», – приводит слова Проценко АГН «Москва».

Ранее Роспотребнадзор отменил изоляцию после контактов с больными коронавирусом. Изменения вступили сегодня, 6 февраля.