В Амстердаме (Нидерланды) продолжается финальный матч чемпионата Европы по мини-футболу. Сборная России по итогам первого тайма выигрывает у Португалии со счетом 2:1.

На 10-й минуте счет открыл Антон Соколов. Вскоре преимущество команды удвоил Андрей Афанасьев. Его мяч отправился в дальний угол ворот соперников.

Буквально за минуту до перерыва португальцы смогли отыграть один балл на табло. Гол себе в актив записал Томаш Паку.

В матче за третье место победу одержала сборная Испании. Они не пустили на пьедестал украинцев, сохранив итоговый счет на отметке 4:1.

В случае триумфа россиян сборная принесет вторую победу на чемпионатах Европы в истории страны.