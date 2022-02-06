«Фиорентина» планирует разорвать соглашение с российским нападающим Александром Кокориным. Клуб еще рассчитывает на продажу игрока, но при этом готов выплатить неустойку в случае неудачи на трансферном рынке.

По информации Fiorentinanews со ссылкой на La Nazione, вариант с продажей Кокорина в Россию – последний выгодный. Так итальянцы смогут получить хоть какой-то финансовый приток.

Трансферное окно в России закроется только 22 февраля. Если такой переход не состоится, клуб может расторгнуть договор, выплатив неустойку.

Кокорин присоединился к «Фиорентине» в январе 2021 года, за это время провел девять матчей и не отметился результативными действиями.