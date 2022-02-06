«Барселона» взяла три очка, обыграв «Атлетико» в матче 23-го тура чемпионата Испании. В домашней встрече каталонцы добились победы, находясь в меньшинстве после 69-й минуты.

Игра завершилась со счетом 4:2. Красную карточку получил бразильский защитник Дани Алвес. В его активе также появились гол и результативная передача.

В составе победителей еще забили Жорди Альба, Гави и Рональд Араухо. В коллективе соперников отметились Янник Карраско и Луис Суарес.

По итогам встречи в турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» переместилась на четвертую строчку с 38 очками. Команда обошла «Атлетико», у которых осталось 36 баллов.

Далее каталонцы встретятся с «Эспаньолом», 13 февраля на выезде. Представители Мадрида на день раньше сыграют с «Хетафе».