Сборная России по мини-футболу потерпела поражение от португальцев в решающем матче на чемпионате Европы в Нидерландах. Игра в Амстердаме завершалась с результатом 4:2 в пользу соперников.

В первом тайме команда дважды забила мячи в ворота сборной Португалии. В составе национальной команды отличились Антон Соколов и Андрей Афанасьев.

Затем соперники, не оставляя шансов, отметились четырьмя точными ударами. В составе победителей забили Томаш Паку и Андре Коэлью. Автор второго гола смог оформить дубль. Последний мяч попал уже в пустые ворота россиян на последних секундах встречи после атаки Пани Варела.

Напомним, бронзовым призером турнира стала сборная Испании. В матче за третье место их команда обыграла украинцев.