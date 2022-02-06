Депутат Государственной Думы и трехкратная чемпионка Олимпиады Ирина Роднина высказалась об отсутствии замен в сборной России в произвольных прокатах командного турнира.

Команда осталась в первоначальном составе: Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицына/Никита Кацалапов и Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

«Я так думаю, что решили пойти на высший результат и в команде, и в индивидуальных видах. А рассуждать, что можно заменить Валиеву на Трусову или Щербакову и дать всем сестрам по серьгам – это неправильно. Если есть лидер, то он должен бороться до конца», – цитирует Роднину Metaratings.ru.

Завтра, 7 февраля, состоятся прокаты женщин, спортивных пар и танцевальных дуэтов.