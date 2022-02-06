К финалу чемпионата Европы-2022 сборная России подошла в отличной форме: 12 побед в официальных матчах подряд, яркая игра на предварительном этапе и прекрасное настроение после эмоциональной победы в полуфинале над Украиной.

Но и у Португалии было чем ответить. Они, как и Россия, без потерь прошли отборочный турнир, а в полуфинале в третий раз подряд победили Испанию в официальных играх. В 2021 году португальцы одолели соседей в четвертьфинале Кубка мира, а в 2018-м завоевали золото континентального первенства. На нынешнем турнире Португалия вырвала победу 3:2, достойно ответив на недавний разгром в товарищеской встрече со счётом 0:6.

Тем не менее, стартовый отрезок в матче остался за Россией. Подопечные Сергея Скоровича, как и в полуфинале с Украиной, взяли быка за рога и владели преимуществом всю первую половину тайма. Гол, правда, пришёл лишь на десятой минуте. Антон Соколов исполнил эффектный удар с разворота перед чужой штрафной. Чак Норрис остался бы доволен.

Через три минуты Андрей Афанасьев эффектно пробил в дальний угол и увеличил преимущество российской команды.

Тем не менее, вечный бич большой футбольной сборной – голы в раздевалку – сегодня перекинулся и на малую. Томаш Паку поразил ворота Дмитрия Путилова за минуту до перерыва, и на второй тайм команды вышли уже со скользким счётом 2:1. А автор гола Соколов ещё и схватил карточку.

Неизвестно, что Жорже Браз сказал своим подопечным в перерыве, но на второй тайм вышла уже другая Португалия. Пиренейцы продолжили активно наседать на ворота Путилова, и на 27-й минуте Андре Коэлью сделал счёт равным. Португалец пробил с боковой линии, а Путилов допустил ошибку, зацепив мяч рукой. Преимущество россиян растаяло как дым, а через пять минут команда и вовсе оказалась в роли догоняющих. Однофамилец известного писателя оформил дубль. Португальцы перешли на тактику удержания счёта и мелкого фола. Россияне бросили все силы на последние атаки, но забить не удалось. Варела забил уже в пустые ворота.

Португалия второй раз подряд и второй раз в истории стала чемпионом Европы.

Россия в седьмой раз добралась до финала континентального чемпионата и в шестой раз проиграла.

Своей единственной победы россияне добились в 1999 году, и то в серии пенальти. Решающий удар у нашей команды тогда нанёс легендарный Константин Ерёменко. Теперь, видимо, надо ждать появления нового «мини-футбольного Пеле», иначе от бремени «вечно вторые» избавиться будет очень сложно.

Серебро – это тоже классный результат. Особенно четвёртое серебро за последние пять турниров. Но так хотелось большего, особенно после счёта 2:0 к 13-й минуте…