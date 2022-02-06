Президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к российскому лыжнику Александру Большунову после его успешного выступления на Олимпийских играх-2022 в скиатлоне.

Спортсмен выиграл первое золото для сборной на этом турнире, а также первую медаль высшей пробы в своей карьере.

«От души поздравляю вас с триумфом на Олимпийских зимних играх в Пекине. Вы блистательно открыли «золотой» счёт нашей команды, на сложнейшей дистанции показали отличные бойцовские качества, уверенный настрой на победу», — говорится в телеграмме президента на сайте Кремля.

В 2018 году в Южной Корее Большунов выиграл три серебряные медали и одну бронзовую. После он также становился чемпионом мира в скиатлоне.