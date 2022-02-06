Накануне, 5 февраля, ушел из жизни известный советский и российский режиссер Виктор Бутурлин. Специалисту на момент трагедии было 75 лет.

О его смерти сообщает пресс-служба киностудии «Ленфильм» на официальном сайте. Именно на этом рабочем месте режиссер провел большую часть профессиональной карьеры.

Причины смерти Бутурлина не сообщаются.

Он известен по сериалам «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей», а также фильму «Родня».

В 2004 году москвич получил «ТЭФИ» за лучший мини-сериал «Честь имею!». При этом он жил в Санкт-Петербурге и преподавал в государственном институте кино и телевидения на кафедре режиссуры на факультете экранных искусств. Сам Бутурлин окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.