«Ференцварош» потерпел крупное поражение от «Пакшу» на домашнем стадионе. После этой игры команды переместилась на вторую строчку, упустив лидерскую позицию в венгерском чемпионате.

Встреча 19-м тур завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей.

Матч стал третьим для российского тренера Станислава Черчесова во главе будапештской команды. Теперь в его активе – одна победа и два поражения. Ранее клуб проиграл «Академии Пушкаша» (0:1) и обыграл «Уйпешт» (1:0).

В таблице «Ференцварош» отстает от лидера на два очка. Первое место занимает «Академия Пушкаша».

В следующем матче команда Черчесова на выезде сыграет с «Залаэгерсегом» 12 февраля.

Напомним, российский наставник возглавил команду в декабре 2021 года.