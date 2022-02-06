Завтра, 7 февраля, состоятся решающие выступления командного турнира фигуристов на Олимпийских Играх-2022 в Пекине. С произвольными прокатами на льду появятся женщины-одиночницы, спортивные пары и танцевальные дуэты.

Начало прокатов запланировано на 4:15 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала.

В соревновании спортивных пар Россию представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Чуть позже, в 5:30 по мск, стартует произвольный танец у дуэтов. В этом виде программы в составе сборной выступают Виктория Синицына и Никита Кацалапов.

Завершать программу командного турнира будут одиночницы. На льду после 6:35 по мск появится и россиянка Камила Валиева.

Напомним, по итогам пяти из восьми выступлений отечественная команда лидирует с преимуществом в три балла. Второй идет сборная США, третьей – Япония.