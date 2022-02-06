Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о возможных причинах неудачи норвежских лыжников в скиатлоне на Олимпийских Играх-2022.

Лидер сборной Йоханнес Клэбо занял только 40-е место в финишном протоколе.

«Сегодня большая загадка — это результат норвежцев. Реально они сегодня были совсем не в своей тарелке. Может, это шестой день у них, первого приехали и попали сейчас в яму. Ну не знаю, это не наша проблема», — сказала Вяльбе в эфире Матч ТВ.

Она добавила, что у российских лыжников есть определенный медальный план. В него входят одно золото, одно-два серебра и одна-две бронзы.

Спортсмены уже заняли первое и два вторых места. Золото принес Александр Большунов, серебро – Наталья Непряева и Денис Спицов.