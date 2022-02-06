Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала подписчикам, какие ритуалы красоты она соблюдает. Спортсменка указала несколько советов и показала новое фото.

Фигуристка поделилась снимком на странице в Instagram.

«Первое и самое очевидное — это хороший сон и не есть много соленого на ночь, тогда уже утром будешь неплохо выглядеть! (но не всегда‍). Следующий шаг — это душ, он лучше всего бодрит и снимает остатки сна с лица», – написала Туктамышева под публикацией.

Подписчики отреагировали на ее новый пост:

– «Лиза, выглядишь шикарно!!!»;

–«Русская краса»;

– «Божечки, какая красота».

Напомним, Туктамышева вошла в состав сборной России в качестве запасной. Она продолжает тренировки, но не отправится в олимпийский Пекин.