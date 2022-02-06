Российский форвард «Базеля» Федор Чалов прокомментировал свой дебютный матч за швейцарскую команду. Он с первых минут появился во встрече против «Сьона» в 20-м туре национальной Суперлиги.

Игра в Базеле завершилась со счетом 3:3. Чалов провел на газоне 89 минут, получил желтую карточку и попал в штангу.

«К сожалению, мяч не зашел в ворота. В следующий раз я пробью лучше.

Я всегда мечтал играть в Европе. С этой точки зрения, аренда в «Базеле» – хороший шаг в моей карьере, от которого выиграют все», – цитирует Чалова сайт bzbasel.ch.

Игрок перешел в чемпионат Швейцарии из московского ЦСКА под закрытие трансферного окна в Европе.