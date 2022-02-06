Двукратный призёр Олимпийских Игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая удивилась отсутствию замен в сборной России на командном турнире Олимпиады-2022. Она считает, что федерация могла сделать другой выбор.

В произвольной программе сборную представят Камила Валиева, спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов и дуэт Виктория Синицына/Никита Кацалапов. Марк Кондратюк уже завершил выступления в обеих программах.

«Замен вообще нет? Прикольно, значит уверенно идём на «золото». Все наши девушки сильные, мне казалось по логике должны поберечь Камилу. Было бы разумно, если бы Аня Щербакова выступила в произвольной программе, тогда у нас было бы две олимпийские чемпионки», – цитирует Слуцкую Metaratings.ru.

Россия располагается на первом месте турнирной таблицы с 45 баллами.