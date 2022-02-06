Лыжник Александр Большунов стал олимпийским чемпионом в скиатлоне, у Дениса Спицова – серебро. Сборная России по мини-футболу уступила португальцам финале Евро. Самые интересные новости спорта за 6 февраля – в традиционном дайджесте NVsport.

Большунов принёс России первое золото Олимпиады-2022

Россия завоевала первое золото на Олимпиаде-2022. Российский лыжник Александр Большунов в скиатлоне (15+15 км) пришёл к финишу первым с большим отрывом от соперников. Финишировал россиянин с флагом ОКР.

Россиянка Смирнова взяла бронзу Олимпиады-2022 в могуле

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую награду на Олимпиаде-2022 в могуле. В суперфинале россиянка показала третий результат, набрав 77,72 балла.

Сборная Россия, ведя в счете, уступила Португалии в финале ЧЕ по мини-футболу

Сборная России по мини-футболу потерпела поражение от португальцев в решающем матче на чемпионате Европы в Нидерландах. Игра в Амстердаме завершалась с результатом 4:2 в пользу соперников.

Россия не будет менять фигуристов в командном турнире на Олимпиаде

В составе сборной России на командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 не будет замен, информирует Федерация фигурного катания на коньках России.

Вяльбе назвала участников спринтов на Олимпиаде от сборной России

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе анонсировала состав сборной России на женские и мужские спринтерские гонки на Олимпийских Играх в Пекине.

89 минут и желтая карточка: Как Чалов впервые вышел за «Базель»

Российский нападающий «Базеля» Федор Чалов провел 89 минут на поле в дебютном матче в чемпионате Швейцарии. Форвард с первых минут появился в составе во встрече против «Сьона» в 20-м туре национальной Суперлиги.

Степанова и Букин еще не вылетели в Пекин на Олимпийские игры

Танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин пока не отправились в Пекин для выступления на Олимпийских играх. Ожидалось, что фигуристы вылетят в Китай сегодня, 6 февраля.

Российский конькобежец Трофимов стал четвёртым на 5000 м на Олимпиаде

Завершились соревнования конькобежцев на дистанции 5000 м на Олимпиаде-2022 в Пекине. Победу в них одержал швед Нильс ван дер Пёль.

Валиева стала четвёртой фигуристкой, исполнившей на Олимпиаде аксель в 3,5 оборота

Российская фигуристка Камила Валиева смогла исполнить аксель в три с половиной оборота в короткой программе на Олимпиаде-2022 в командном турнире. 15-летняя россиянка стала четвёртой одиночницей в истории фигурного катания, которая смогла добиться этого результата.