Сегодня, 7 февраля, пройдет женская индивидуальная гонка на Олимпийских Играх-2022 в Китае. Первые биатлонистки выйдут на старт в 12:00 по московскому времени.

На этой дистанции выступят четыре россиянки. Ульяна Нигматуллина стартует под 29-м номером, Светлана Миронова – под 38-м, Кристина Резцова – под 74-м и Евгения Буртасова – под 84-м.

С первой позиции в 15-километровую гонку уйдет представительница Норвегии Марте Олсбю Ройселанн.

Ранее Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова стали бронзовыми призерами в смешанной эстафете 4 по 6 километров вместе с Александром Логиновым и Эдуардом Латыповым.

Евгения Буртасова присоединилась к команде позже всех, заменив заболевшую коронавирусом Валерию Васнецову.