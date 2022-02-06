На Олимпийских играх в Пекине сегодня, 7 февраля, продолжают соревнования фигуристы в командном турнире. Произвольные прокаты покажут спортивные пары, танцевальные дуэты и девушки-одиночницы.

Старт фигуристов запланирован в ночь с 6 на 7 февраля в 4:15 по московскому времени. Прямая трансляция Первого канала доступна по ссылке здесь.

В сборной России не произошло замен после коротких прокатов и ритм-танца. Марк Кондратюк уже показал обе программы на олимпийском льду. Далее борьбу продолжат Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицына и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева.

Сборная России пока лидирует с преимуществом в три балла в общем зачете. Чуть ниже в таблице находится американская команда.