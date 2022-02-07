Российские фигуристы, чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов с падением откатли произвольную программу на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде.

Всю программу под музыку Георгия Свиридова фигуристы исполнили чисто, включая сложный каскад тройной сальхов — ойлер — тройной сальхов и параллельный тройной тулуп, а также два тройных выброса — флип и риттбергер.

На финальной поддержке фигуристы упали, не завершив выход из неё, однако поднялись и смогли закончить программу.

За свой прокат Мишина и Галлямов получили 145,20 балла, два балла штрафа они получили за падение каждого из партнёров на лёд. Пока это текущее первое место, ниже оказались представители США, Канады и Японии.