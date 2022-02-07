Российские фигуристы, чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина/Александр Галлямов выиграли произвольную программу пар в командном турнире на Олимпийских играх.

Мишина и Галлямов принесли в копилку сборной России 10 баллов несмотря на падение с поддержки в конце проката и два очка штрафа. Сейчас у российской команды 55 баллов.

На втором месте в произвольной программе расположились японцы Рику Миура и Рюичи Кихара. Благодаря их выступлению Япония сравнялась по очкам с США (48 балла).

Третьими в произвольной программе стали представители Китая Чен Пэн и Ян Цзинь. Они принесли команде еще 8 баллов.

Текущее положение команд перед двумя заключительными видами программы:

Россия — 55

Япония — 48

США — 48