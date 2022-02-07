Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, попытался объяснить причины падение в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

Слова Галлямова цитирует телеграм-канал «Матч ТВ. Только новости».

«Не хочется оправдываться, но нам действительно не свойственны такие ошибки. Мы никогда не допускаем такого на тренировках и на соревнованиях. Возможно, причина в раннем времени старта», — сказал Галлямов, отметив, что они никогда не просыпались так рано, как пришлось сегодня.

Также фигурист отметил, что обычно на соревнованиях пары ставят в программе позднее, поскольку это самый травмоопасный вид.

Напомним, несмотря на падение Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу пар и принесли 10 очков в копилку России.