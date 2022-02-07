Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган сдал положительный тест на коронавирус по прибытии на Олимпийские игры в Пекин.

Информацию об этом сообщает телеканал «Матч ТВ».

По данным СМИ, тест Когана после прибытия в Пекин показал положительный результат, после чего его перевели в ковид-отель на карантин — с него можно будет выйти после нескольких отрицательных тестов.

Ранее СМИ сообщали, что Коган не может вылететь в Пекин, поскольку заразился коронавирусом, однако сам функционер опровергал эту информацию.

Отметим, Александр Коган прилетел в Пекин олимпийским рейсом из Красноярска, на этом же рейсе прилетели тренер Тамара Москвина и хореограф Даниил Глейхенгауз, а также глава ФЛГР Елена Вяльбе.