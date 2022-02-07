Сборная России по фигурному катанию досрочно выиграла командный турнир по фигурному катанию на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

В произвольном танце Виктория Синицина и Никита Кацалапов наберут не менее 9 баллов за своё выступление, и командам США и Японии уже не отыграть имеющийся отрыв в 7 баллов засчёт выступления в танцах и в женском одиночном катании.

Олимпийскими чемпионами также стали Камила Валиева, Марк Кондратюк и Анастасия Мишина/Александр Галлямов, командный турнир сборная России решила провести без замен во всех четырех видах (хотя можно было сделать две).

Отметим, осталось провести соревнования в произвольной программе женщин, на них Камила Валиева выйдет уже в статусе олимпийской чемпионки.