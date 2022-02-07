Российская фигуристка, чемпионка России и Европы Камила Валиева вышла на произвольную программу командного турнира по фигурному катанию уже в статусе олимпийской чемпионки.

Сборная России по фигурному катанию досрочно выиграла командный турнир, даже если Валиева займёт в произвольной программе последнее место, то США не сможет отыграть отрыв в 6 очков.

Соперницами Валиевой будут Каори Сакамото (Япония), Карен Чен (США), Жу И (Китай) и Мэдлин Скизас (Канада). Россиянке предстоит закрывать выступления в произвольной программе, она выйдет на лед в 7:13 по московскому времени.

Согласно технической заявке, Камила Валиева планирует исполнить в произвольной три четверных прыжка и один тройной аксель, она не стала упрощать контент для командника.