Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, высказался о прокате в произвольном танце в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Слова Кацалапова цитирует «Матч ТВ».

По словам фигуриста, он достаточно быстро успокоился после шибки в ритм-танце и больше об этом не думал.

«Всё было замечательно. Сегодня ехалось легко и вдохновенно, мы с Викой буквально по щелчку в нужный момент «проснулись», почувствовали эту классную арену», — сказал фигурист, добавив, что у них с партнёршей было только здоровое волнение и кататься было приятно даже при небольшом числе зрителей.

«Я про Вику всегда могу сказать только хорошее. Она замечательный человек, сильный спортсмен, сильная личность. Я её обожаю, я без неё бы ничего не смог», — заявил Кацалапов.