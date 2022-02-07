Российский тренер по фигурному катанию Тамара Москвина и хореограф Даниил Глейхенгауз сдали отрицательные тесты на коронавирус по прилете в Пекин на Зимние Олимпийские игры 2022 года.

Информацию об этом сообщает телеканал «Матч ТВ«.

Вчера, 6 февраля, Москвина и Глейхенгауз вылетели в Пекин олимпийским рейсом из Красноярска. С чем была связана задержка вылета Москвиной, неизвестно, по информации СМИ, у Глейхенгауза были положительные тесты на коронавирус, и ему необходимо было получить отрицательные, чтобы отправиться на ОИ.

Также по информации «Матч ТВ», прилетевший в Пекин генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган все же сдал положительный тест на коронавирус и был отправлен в ковид-отель.