Российская фигуристка, чемпионка России и Европы по фигурному катанию Камила Валиева с падением представила произвольную программу «Болеро» на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде.

На этот прокат Валиева вышла уже в статусе олимпийской чемпионки, поскольку сборная России досрочно обеспечила себе победу в турнире.

В начале программы Валиева прыгнула четверной сальхов, после чего приземлила сольный тройной аксель. После этого фигуристка исполнила четверной тулуп и тройной тулуп в каскаде, а также тройной риттбергер.

Во второй половине программы Валиева зашла на еще один четверной тулуп и упала с него, после этого спортсменка сделала каскад флип — ойлер — сальхов и каскад лутц — тулуп.

Судьи оценили прокат Валиевой в 178,92 балла, это первое место в произвольной программе девушек.