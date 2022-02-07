Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Камила Валиева установила несколько уникальных достижений во время проката произвольной программы на командном турнире Олимпиады в Пекине.

Валиева стала первой женщиной-одиночницей, которой удалось приземлить четверной прыжок на Олимпийских Играх (четверной сальхов в начале проката). Также фигуристка стала первой женщиной, приземлившей каскад с четверным прыжком (четверной тулуп + тройной тулуп) на Олимпиаде и первой в истории девушкой, приземливших два квада в одной программе на Играх.

Также впервые на Олимпиаде девушка исполнила в одной программе четверной прыжок и тройной аксель.

Напомним, на прокат произвольной Камила Валиева выходила в качестве олимпийской чемпионки, поскольку сборная России заранее обеспечила себе победу отрывом от соперников.