Команда Российского Олимпийского комитета вышла на первое место в медальном зачёте Зимних Олимпийских игр после победы российских фигуристов в командном турнире.

Золото России принесли Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Командник было решено катать без замен — каждый участник исполнял и короткую, и произвольную программы.

Таким образом, у России сейчас 2 золотых медали (вчера золото в скиатлоне взял Александр Большунов), два серебра — Денис Спицов в лыжах и Наталья Непряева (также в лыжах), и две бронзы — Анастасия Смирнова (могул, фристайл), а также сборная России по биатлону (смешанная эстафета, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов).