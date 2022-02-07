Женская сборная Канады по хоккею отказалась играть со сборной России матч в рамках группового этапа турнира на Олимпиаде в Пекине из-за ожидания результатов тестов на коронавирус у сборной России.

Игра должна была стартовать в 7:10 по московскому времени, но ее старт отложили на неопределенный срок. Канадская сборная провела предыгровую разминку, однако затем отказалась выходить на площадку, об этом пишет РИА Новости в телеграм-канале.

Отметим, ранее в женской сборной России по хоккею было обнаружено несколько случаев заражения коронавирусом, из-за положительных тестов нескольких хоккеисток отправили на изоляцию в ковид-отели, однако сборная может продолжать участие в турнире.

Вчера, 6 февраля, сборная России уступила команде США со счетом 0:5.