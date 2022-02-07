Продолжаются биатлонные гонки на Олимпийских Играх-2022 в Пекине. Сегодня, 7 февраля, на старт 15-километровой индивидуальной гонки выйдут женщины.

Соревнования начнутся в 12:00 по московскому времени. Первой на дистанцию уйдет представительница Норвегии Марте Олсбю Ройселанн.

Бесплатная прямая трансляция соревнований доступна на сайте телеканала Россия-1.

В соревнованиях примут участие четыре представительницы сборной России. Ульяна Нигматуллина стартует под 29-м номером, Светлана Миронова – под 38-м, Кристина Резцова – под 74-м и Евгения Буртасова – под 84-м.

Ранее Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова стали бронзовыми призерами вместе с Александром Логиновым и Эдуардом Латыповым в смешанной эстафете.

Для Евгении Буртасовой и Светланы Мироновой гонка станет первой на Олимпиаде.