Российская фристайлистка Анастасия Таталина пробилась в финал соревнований в дисциплине биг-эйр на Олимпийских Играх-2022 в Пекине.

21-летняя лыжница является чемпионкой мира 2021 года. Она выиграла титул на соревнованиях в американском Аспене.

Спортсменка заняла третье место в квалификации по итогам трех попыток. Ее результат – 163, 25 балла. Всего в финал прошли 12 лучших спортсменок.

Лучшую сумму баллов показала представительница Канады Меган Олдхэм (171,25).

Еще одна россиянка Ксения Орлова (114,75) заняла только 19-е место и не прошла в следующую стадию турнира.

Финал в женском биг-эйре пройдет во вторник, 8 февраля. Начало первой попытки запланировано на 5:00 по московскому времени.