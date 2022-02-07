Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года в командном турнире Алина Загитова высказала мнение о том, что сборной России можно было бы сделать замену в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Напомним, Камила Валиева откатала две программы в командном турнире без замен, принеся команде 20 баллов. При этом на произвольную программу Валиева вышла в статусе олимпийской чемпионки, так как сборная обеспечила победу за один вид до конца.

«Мне хотелось, чтобы выступила Аня (Щербакова). Лишней олимпийская медаль никогда не бывает. Мне ли не знать», – заявила Загитова в эфире «Первого канала» после окончания турнира.

Напомним, в других видах у сборной России также не были произведены замены.