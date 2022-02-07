В Пекине на Олимпийских Играх проходит хоккейный турнир среди женских сборных. Сборная России, выступающая в форме ОКР из-за санкций ВАДА, пока уступает в первом периоде.

Изначально канадские соперницы не хотели выходить на матч, так как у россиянок отсутствовали результаты тестов на коронавирус. В итоге матч отложили на час, но игра все же стартовала.

Отметим, что все хоккеистки вышли на площадку в медицинских масках.

За две с половиной минуты матча россиянки пропустили две шайбы с разницей в 20 секунд.

В прошлом матче национальная сборная проиграла команде США со счётом 0:5.