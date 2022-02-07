Сборная России спустя 8 лет смогла вновь выиграть золото Олимпийских игр в командном турнире по фигурному катанию. Для этого вновь потребовался Никита Кацалапов, номер под мюзикл «Иисус Христос Суперзвезда» и ученица Этери Тутберидзе с красным цветом на костюме — эти знаки объединяют победу России в команднике Сочи и Пекине.

Но ощущения от этих побед совершенно разные. В первую очередь потому, что соревнования в Пекине имели даже имели в себе интригу: после трёх видов в первый день лидировали представители США, и казалось, что до последнего дня американцы если не будут обходить россиян, то навяжут очень жесткую борьбу. Фатальным решением оказалось поставить в женском одиночном Карен Чен — фигуристку, у которой в этом сезоне форма гораздо хуже, чем у Мэрайи Белл. Затем подвела и замена Нейтана Чена на Винсента Чжоу — фаворита решили поберечь к личному турниру.

Россия же встрепенулась после первого дня и сделала ставку исключительно на лидеров. А перестраховка и не понадобилась. С другой стороны, это немного вышло боком и может сказаться на личных турнирах.

Это палка о двух концах: действительно, в каждом из видов в этом сезоне у России определился конкретный лидер, а из остальных участников было бы выбирать не совсем корректно. Виды, в которых России нельзя было терять очки никаким образом (танцы и мужское одиночное) совершенно логично не меняли, а виды, в которых любой из россиян смог бы взять заветные 10 баллов, можно было бы и поменять.

Анастасия Мишина/Александр Галлямов упали с поддержки в самом конце произвольной программы. Им пришлось вставать очень рано, чтобы успеть на тренировку в 6 утра, а затем катать произвольную через день после проката короткой на разрыв и на личный рекорд — нагрузка нешуточная. Стоило ли сделать ставку на Александру Бойкову/Дмитрия Козловского? Возможно. Но с другой стороны, кто мог ожидать такой поворот, на тренировке у Мишиной/Галлямова всё было чисто и они не дали повода усомниться в своей стабильности. Турнир пар идет по сету последним, поэтому Настя и Саша должны успеть привести себя в порядок к новым прокатам.

Виктория Синицина/Никита Кацалапов катались немножко нервно и уступили второй американской паре подряд (не было бы дедакшена за передержку поддержки, были бы первыми с 0,1 балла преимущества). Проигрыш сразу двум разным парам, пусть и в отдельном виде программы, тревожит и настораживает перед личным турниром танцоров. Если взглянуть на прокаты Виктории и Никиты прямо сейчас, им предстоит борьба не за золото, а просто за попадание на пьедестал — и даже его может не случиться. Будем надеяться, что к концу недели ребята вновь соберутся и смогут показать отличные прокаты уже за самих себя.

Камила Валиева слегка подпортила свой прокат падением с четверного тулупа, но не ушла со льда без рекорда. Теперь она — первая женщина, приземлившая четверной на Олимпиаде, первая женщина, приземлившая каскад с четверным на Олимпиаде, первая женщина, собравшая в одной программе тройной аксель и четверной на Олимпиаде… и новая олимпийская чемпионка.

Этот статус она могла поделить с кем-то ещё из группы Тутберидзе, ведь на прокат выходила уже в этом статусе и от её баллов уже ничего не зависело. Вместо неё на льду могли появиться и Александра Трусова, и Анна Щербакова — и эта медаль ни в коем случае не была бы «халявной», ведь стоит просто посмотреть на то, через что девочки прошли на пути к этой Олимпиаде.

Долго праздновать золото командника России не получится — уже завтра, 8 февраля, стартуют соревнования мужчин. С короткими программами выступят Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко.