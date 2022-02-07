Призёр Олимпийских Игр, хореограф Илья Авербух прокомментировал победу сборной России по фигурному катанию в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине. Он назвал имена двух особо отличившихся спортсменов.

Сборная взяла первое место в составе: Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицына/Никита Кацалапов.

«Все выступили очень ровно, поддерживали друг друга. В первую очередь нужно отметить Камилу Валиеву, которая уверена откатала два своих этапа, и Марка Кондратюка, который не позволил нашим соперникам оторваться. Валиева и Кондратюк — два главных героя команды», – цитирует Авербуха Чемпионат.

Хореограф добавил, что впереди будут самые главные старты. По его словам, у россиян есть большие шансы на личные медали.

Первые индивидуальные соревнования начнутся завтра, 8 февраля.