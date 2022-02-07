Призер чемпионата мира в личных соревнованиях, американский фигурист Винсент Чжоу получил положительный результат теста на коронавирус. Спортсмен уже взял серебро Игр-2022 в команде, но может остаться без индивидуального старта.

О состоянии здоровья американца сообщает IFS Magazine со ссылкой на Ассоциацию фигурного катания США.

Известно, что вскоре спортсмен сдаст еще один тест на COVID-19 для подтверждения своего статуса. При отрицательном результате он сможет выступить в олимпийском турнире одиночников.

Короткие прокаты мужчин начнутся завтра, 8 февраля. Сборную России представят олимпийский чемпион Пекина в командном турнире Марк Кондратюк, а также Андрей Мозалев и Евгений Семененко.