Российская фигуристка Камила Валиева высказалась о победе в командном турнире на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Спортсменка представляла сборную как в короткой, так и в произвольной программе.

Во время решающего проката Валиева установила несколько рекордов по прыжкам на олимпийском льду.

«Не следила за очками, увидела, что мы немного отстаём от американской команды, и забыла, что катаю последней. До проката не знала, что мы обеспечили себе победу», — приводит слова Валиевой Чемпионат.

Золото Олимпийских Игр-2022 в командном турнире также получили Марк Кондратюк, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Вторыми стали представители США, третьими – фигуристы из Японии.