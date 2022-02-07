Канадский сноубордист Макс Парро завоевал олимпийское золото в дисциплине слоупстайл на трассе в Пекине. В топ-3 оказался и его соотечественник Марк Макморис.

В финале у сноубордистов было всего о три попытки. Победитель набрал 90,96 балла в лучшем заезде. Вторым стал 17-летний китаец Имин Су, заработавший 88,70 балла. Третий результат – у канадца Марка Макморриса (88,53). Обладатель бронзовой медали смог закрепиться на пьедестале только по итогам последней попытки.

В квалификации и финале этой дисциплины Россия не была представлена.

В сноуборде спортсмены отечественной сборной начнут выступления завтра, 8 февраля. В Пекине будут разыграны медали в мужском и женском параллельном гигантском слаломе.