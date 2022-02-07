Олимпийская чемпионка-2022, российская фигуристка Камила Валиева оценила свои прыжки в произвольной программе командного турнира в Пекине.

По этому контенту спортсменка установила несколько рекордов соревнований. Так, она стала первой женщиной, приземлившей четверной прыжок на Олимпиаде.

«Я очень довольна, что смогла сегодня сделать два четвёртых прыжка и тройной аксель. К сожалению, не получился второй тулуп, значит нужно ещё больше работать. Странное ощущение — катаюсь на взрослом уровне только первый сезон, а обо мне уже столько говорят», – приводит слова Валиевой Матч ТВ.

Она добавила, что пока ей удается справляться с давлением.

Личный турнир одиночниц на Играх в Пекине начинается 15 февраля.