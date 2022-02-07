Сборная Сенегала обыграла национальную команду Египта в финале Кубка африканских наций-2021 и завоевала первый титул в истории своей футбольной федерации. Итог матча определился после серии пенальти.

Основное и дополнительное время встречи на стадионе имени Поля Бийя в Яунде (Камерун) завершилось со счетом 0:0. В серии 11-метровых метровых ударов сенегальцы оказались сильнее – 4:2.

Гол в матче мог состояться уже на 7-й минуте. Сенегалец Садио Мане пытался пробить пенальти, но египетский вратарь Мохамед Абугабаль вытащил этот мяч.

Сенегал еще ни разу не выигрывал Кубок Африки. Их соперники из Египта ранее брали титул семь раз, они же являются обладателями рекорда по количеству этих наград.